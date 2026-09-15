Mitsubishi убрал внешнюю запаску с нового Pajero: почему и куда она перебралась

Почему в Паджеро переехала запаска. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

Mitsubishi решила отказаться от классического внешнего запасного колеса на пятой генерации внедорожника Pajero. Этот элемент, давно ставший визитной карточкой модели, теперь размещен под днищем автомобиля.

В беседе с австралийским изданием Drive главный специалист по продукту компании Кунитоши Итагаки пояснил, что такое решение продиктовано исследованием сценариев эксплуатации и отзывами клиентов. Большинство владельцев Pajero используют машину не только в тяжелых внедорожных условиях, но и в городских поездках. В таких случаях наружное колесо доставляет неудобства: оно утяжеляет багажную дверь, ускоряет провисание петель и затрудняет доступ к фаркопу.

Перенос запаски под днище позволил улучшить эргономику багажного отделения и отказаться от распашной боковой двери. Вместо нее теперь применяется классическая подъемная створка, которую можно использовать как укрытие от солнца и дождя на стоянках и в кемпингах.

Тем не менее, отраслевые эксперты предупреждают, что это решение может не понравиться поклонникам экстремального оффроуда. Им будет труднее доставать запаску из-под днища на бездорожье. Кроме того, попадание реагентов и грязи под колесо способно ускорить коррозию задней части автомобиля.

Новый Pajero сохранил рамную конструкцию и остался полноценным внедорожником. При этом он обрел угловатый дизайн с отсылками к предыдущим поколениям и современный интерьер.

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