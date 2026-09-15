Обновленный H5 уже в РФ: новый экран и другие изменения

Hongqi обновила седан H5 в России. Фото: пресс-служба бренда

Компания Hongqi объявила о старте продаж обновленного седана H5 в России, сообщает пресс-служба. Основные перемены затронули интерьер, который переработали целиком. Стоимость модели — 4,48 млн рублей, что на 200 тыс. дороже самой доступной версии дореформенного седана.

Ключевым элементом салона стал новый горизонтальный мультимедийный дисплей диагональю 15,6 дюйма с разрешением 2,5K, который пришел на смену прежнему вертикальному экрану на 12,6 дюйма. Обновленная медиасистема базируется на более совершенном процессоре.

Селектор коробки передач переехал на рулевую колонку, благодаря чему на центральном тоннеле освободилось место для дополнительных ниш и 50-ваттной беспроводной зарядки смартфона. Цифровая приборная панель лишилась козырька, ее диагональ теперь составляет 10,25 дюйма вместо 12,3 дюйма, а оформление выполнено в минималистичном ключе. Изменился и руль — его обод снизу усечен.

Технически автомобиль остался прежним. Обновленный H5 оснащается 2,0-литровым бензиновым турбомотором мощностью 218 л. с. в паре с 8-ступенчатым автоматом. Разгон до 100 км/ч занимает 7,8 секунды, максимальная скорость — 230 км/ч. Расход топлива в смешанном цикле WLTC — 6,4 л на 100 км. Привод передний. Спереди установлена независимая подвеска типа Макферсон, сзади — многорычажная. Габариты седана — 4988 × 1875 × 1470 мм при колёсной базе 2920 мм.

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