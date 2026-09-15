245 сил, семь режимов полного привода и массаж: Tenet T9 поступил в продажу

Флагманский кроссовер Tenet T9 российской сборки поступил в продажу. Фото: пресс-служба бренда

Российский бренд Tenet приступил к отгрузке дилерам своего флагманского полноразмерного кроссовера T9. Как сообщила компания «Известиям» 15 сентября, первой на рынок выходит пятиместная версия, а трехрядная модификация появится позже. Модель доступна в двух комплектациях — от 3,95 млн и 4,3 млн рублей без учета спецпредложений. Выпуск ведется по полному циклу на автозаводе холдинга «АГР» и компании Defetoo в Калужской области.

Tenet T9 — это локализованная в России версия китайского Chery Tiggo девятой серии. Длина автомобиля — 4810 мм, колесная база — 2800 мм. Объем багажника составляет 402 л, а при сложенных сиденьях достигает 2065 л. Под капотом — двухлитровый турбомотор мощностью 245 л. с. и крутящим моментом 375 Н·м в паре с восьмиступенчатым классическим автоматом. До 100 км/ч кроссовер ускоряется за 9,3 секунды. Полный привод располагает семью режимами движения. Подвеска полностью независимая: Макферсон спереди и многорычажная сзади, со стабилизаторами поперечной устойчивости; в конструкции применены детали из алюминиевого сплава.

В интерьере T9 используются вставки под древесный шпон и микрозамшу, а цвет отделки салона варьируется в зависимости от комплектации. В стартовой версии «Прайм» на передней панели размещены цифровая приборка с бортовым компьютером на 10,3 дюйма и сенсорный дисплей на 15,6 дюйма. Предусмотрены восемь аудиодинамиков, электрорегулировки сидений водителя и пассажира, память настроек зеркал заднего вида, акустические передние стекла и ветровое стекло, панорамная крыша со сдвижным люком и атмосферная подсветка салона, синхронизируемая с музыкой или выбранным режимом движения.

Кроме того, в начальную комплектацию входят двухзонный климат-контроль с регулировкой обдува для каждого ряда, шесть подушек безопасности, парктроники спереди и сзади, система панорамного обзора на 540 градусов, мониторинг давления и температуры в шинах, а также базовый набор систем безопасности. Зимний пакет включает подогрев всех сидений, руля, всей поверхности лобового стекла и форсунок стеклоомывателя, плюс дистанционный запуск двигателя. На заводе кузов и скрытые полости обрабатывают воском, а днище дополнительно защищают антикоррозийными, антигравийными и шумоизоляционными материалами.

В более дорогой версии «Ультра» также предусмотрены проекционный дисплей, беспроводная зарядка мощностью до 50 Вт с охлаждением, вентиляция и массаж передних сидений, расширенные электрорегулировки водительского кресла, регулировка поддержки для ног переднего пассажира, голосовое управление, 14 аудиодинамиков, семь подушек безопасности и 12 электронных ассистентов комплекса помощи водителю ADAS.

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