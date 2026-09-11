Полный привод и лидар: Geely Galaxy Starship 7 удивил обновлением в Китае

Geely Galaxy Starship 7 получил полный привод и батарею на 40 кВт·ч. Tricky_Shark / Shutterstock.com / Fotodom.

Гибридный кроссовер Geely Galaxy Starship 7, известный российским покупателям как Geely EX5 EM-i и EM-R, обзавелся полным приводом. Как сообщает «За рулем», новшество пока доступно исключительно на китайском рынке.

Обновленная карточка модели появилась в свежем каталоге министерства промышленности КНР. Список изменений оказался внушительным — от бампера до аккумуляторной батареи.

Еще одним приобретением стал лидар, размещенный на крыше. Что касается боковой и задней части кузова, здесь правки носят минимальный характер: изменилось оформление порогов и заднего бампера.

Габариты следующие: 4730 мм в длину, 1905 мм в ширину и 1675 мм в высоту при колесной базе 2752 мм. Для сравнения, актуальная китайская версия Geely Galaxy Starship 7 имеет размеры 4740×1905×1685 мм с колёсной базой 2755 мм.

Под капотом установлена гибридная силовая установка, основой которой служит 1,5-литровый атмосферный двигатель BHE15-BFN мощностью 112 л.с. Эти показатели остались прежними, а вот отдача электромоторов пока не разглашается. Максимальная скорость достигает 190 км/ч.

Емкость литий-железо-фосфатной батареи выросла до 40,06 кВт·ч, тогда как ранее предлагался лишь вариант на 19,09 кВт·ч. Соответственно увеличился и запас хода: на электротяге кроссовер теперь способен проехать от 215 до 230 км по циклу WLTC, в то время как прежде этот показатель едва превышал 130 км.

Ели раньше автомобиль был исключительно переднеприводным, то теперь появилась опциональная версия с полным приводом.

Исполнение Geely Galaxy Starship 7 с полным приводом зарегистрировали в Китае лишь сейчас. А экспортная версия кроссовера под названием Geely Starray EM-i еще пару недель назад получила аналогичную модификацию для австралийского рынка. Там автомобиль обзавелся дополнительным 109-сильным электродвигателем на задней оси, а емкость батареи увеличили до 29,8 кВт·ч, что обеспечивает 130 км пробега на чистой электротяге. Топливный бак также подрос — с 51 до 60 литров. Все это увеличило запас хода в гибридном режиме до 1065 км.

Кроме того, модель получила два дополнительных режима движения: Snow (Снег) и Off-Road (Бездорожье). Разгон до первой сотни сократился с 8,1 до 6,3 секунды.

В России на данный момент модель продается под именем Geely EX5 Hybrid. Это название она получила относительно недавно. Сначала на рынок вывели последовательно-гибридную версию EM-R, а до этого автомобиль был доступен в исполнении EM-i с параллельной схемой. Обе модификации являются переднеприводными. Цены варьируются от 3 479 990 до 3 974 990 рублей без учёта скидок и акций.

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