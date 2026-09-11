В РФ начались продажи кроссовера американского бренда: все подробности

Кроссовер Шевроле продают в РФ. Franchesko Mirroni / Shutterstock.com / Fotodom.

На российский рынок стали завозить Chevrolet Trax, выпускаемый в Южной Корее. Минимальная стоимость автомобиля при оформлении заказа составляет 2,9 миллиона рублей.

Именно за такую сумму в Новосибирске предлагают пригнать новый Trax 2026 модельного года в комплектации 2RS. В эту версию входят руль из кожи с перфорацией в зонах хвата, двухзонный климат-контроль, мультимедийная система с крупным сенсорным дисплеем, цифровая приборная панель и круиз-контроль. Впрочем, список оснащения этим не исчерпывается.

В топовых модификациях машина дополнительно получает датчик света, камеру заднего вида, черные литые колесные диски, электрическую регулировку передних сидений, кожаную отделку интерьера, электронный стояночный тормоз с функцией AutoHold и полностью светодиодную оптику.

Еще несколько кроссоверов Trax выставлены на продажу в Москве. Часть из них доступна к заказу по цене от 3 200 000 до 3 280 000 рублей, а один автомобиль в максимальной комплектации уже привезен — его стоимость составляет 3 280 000 рублей.

Все предлагаемые машины оснащены идентичной силовой установкой: это 1,2-литровый трехцилиндровый бензиновый турбомотор мощностью 137 л.с. В паре с ним работает классический шестиступенчатый автомат, привод — передний.

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