Минус пятая часть: продажи легких коммерческих машин в России упали

Целиков: Сегмент LCV за восемь месяцев сократился более чем на 20%. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

За период с января по август 2026 года в России было зарегистрировано немногим менее 43 тысяч легких коммерческих автомобилей массой до 3,5 тонн. Этот показатель оказался на 20,3% ниже, чем за аналогичный отрезок прошлого года, когда было зафиксировано 53,9 тысячи штук. Соответствующие сведения привёл руководитель «Автостата» Сергей Целиков.

Практически треть продаж — 32,4%, или 13,9 тысячи единиц — пришлась на цельнометаллические фургоны. Еще 22,5% сегмента (9,7 тысячи штук) заняли бортовые версии и шасси. На прочие фургоны пришлось 14,5%, а примерно такая же доля (14,2%) досталась коммерческим модификациям на базе легковых машин. Оставшуюся часть рынка формируют микроавтобусы и разнообразная спецтехника.

Топ-10 марок:

ГАЗ — 21 267 шт. (-13,5%);

Lada — 6 103 шт. (-40,7%);

УАЗ — 5 456 шт. (-25,6%);

Sollers — 3 823 шт. (-13,9%);

Foton — 1 223 шт. (-9,5%);

Mercedes-Benz — 1 114 шт. (-5,7%);

Isuzu — 908 шт. (-14,7%) ;

Hyundai — 386 шт. (-44,9%);

Ford — 356 шт. (-19,8%);

КамАЗ — 326 шт. (-39,3%).

Эксперт также отметил, что на технику российского производства пришлось 89% рынка LCV.

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