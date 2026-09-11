Ездит не на первой: Титов признал, что китайские машины обошли Запад

Титов: китайские машины обошли конкурентов. Фото: сайт Deepal Automobile Technology Co

Китайские автомобили — как электрические, так и оснащенные двигателями внутреннего сгорания — уже значительно превзошли своих западных соперников.

Такое мнение высказал ТАСС Борис Титов, возглавляющий российскую часть Российско-китайского комитета дружбы, мира и развития и занимающий должность спецпредставителя президента РФ по связям с международными организациями для целей устойчивого развития.

По словам Титова, он сам уже какое-то время ездит на китайской машине, причем не на первой, и на основании этого опыта может утверждать, что китайские производители серьезно обошли западных конкурентов. При этом речь идет не только об электромобилях: наиболее интересными сегодня выглядят гибриды. Что же касается «старомодных» машин с ДВС, они, по его оценке, также обладают сегодня весьма ощутимым преимуществом перед Западом.

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