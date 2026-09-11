Страх и недоверие: три четверти россиян не решаются купить машину онлайн

Три четверти россиян не решаются купить машину онлайн. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Специалисты агентства «Автостат» провели масштабное исследование, в ходе которого изучили, как россияне относятся к идее приобретения автомобилей через маркетплейсы — интернет-площадки, где продавцы реализуют товары напрямую покупателям. Выяснилось, что 74,5% опрошенных пока не готовы к подобным сделкам.

Среди них 37% занимают категоричную позицию, полагая, что покупка машины через интернет сопряжена с чрезмерным риском. Ещё 36% автовладельцев отказываются по другой причине: им важно лично осмотреть и протестировать транспортное средство перед приобретением.

Вместе с тем 25,5% участников опроса допускают такую покупку при определенных обстоятельствах. В частности, 12,9% согласились бы на сделку, если бы им обеспечили прозрачную историю автомобиля, онлайн-оформление документов и гарантию возврата. Еще 10,8% готовы приобрести через маркетплейс новый автомобиль, но только при условии, что продавцом выступит официальный дилер.

И лишь 1,5% респондентов решились бы купить машину с пробегом через интернет-площадку — и только в том случае, если она организует независимую техническую экспертизу и гарантирует юридическую чистоту сделки.

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