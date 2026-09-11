Тольятти снабдит Haval: 150 тысяч генераторов в год пойдут на тульский конвейер

Локализация Хавал. DiPres / Shutterstock.com / Fotodom.

Компания «Автоприбор» освоила на тольяттинском заводе электрических систем «Автоприбор Искра» выпуск генераторов, предназначенных для машин Haval, сообщает пресс-служба. С этого предприятия на конвейер китайского бренда в Тульской области планируется отправлять по 150 тысяч таких изделий ежегодно.

Генераторами, произведенными в Тольятти, будут комплектоваться двигатели объемом 1,5 и 2,0 литра, устанавливаемые на кроссоверы Haval Jolion, F7, F7x, Dargo, H3 и H7. Ожидается, что локализованные компоненты полностью закроют потребности завода под Тулой в данной продукции.

Заместитель министра промышленности и торговли Самарской области Сергей Тишин, посетив предприятие, подчеркнул, что проект «Автоприбора» позволит углубить локализацию критически значимых узлов для автомобильной отрасли и поспособствует укреплению технологического суверенитета России.

По его словам, этот проект служит наглядным примером того, как льготные займы Фонда развития промышленности превращаются в реальные современные производства.

Совокупный объем вложений в организацию выпуска генераторов достиг 763 миллионов рублей, причем 567 миллионов из них составил льготный заем от Фонда развития промышленности, выданный по автокомпонентной программе под 3% годовых.

Электрооборудование, выпускаемое тольяттинским «Автоприбором», также поставляется на «АвтоВАЗ». Общая проектная мощность предприятия составляет 700 тысяч изделий в год.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.