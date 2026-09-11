Экспансия из Поднебесной: китайские машины штурмуют Россию, Европу и даже Японию

Популярные китайские авто в Европе и Японии. Фото: bestune

Позиции китайского автопрома на российском рынке остаются прочными. Как подсчитали в «Автостате», за семь месяцев текущего года на машины из КНР пришлось 40,9% от совокупного объема продаж. Любопытно, что часть свежих отечественных марок фактически представляет собой перелицованные китайские модели. Об этом пишет AutoNews. Высокий спрос на китайские автомобили фиксируется не только в России, но и за ее пределами. Анализ моделей и рынков представил Autonews.ru. Великобритания. В августе первенство среди китайских машин здесь удержал кроссовер Jaecoo 7: по информации Общества производителей и продавцов автомобилей, за месяц разошлось 2022 штуки. В общем зачёте модель заняла второе место, пропустив вперед лишь Ford Puma (2795 единиц). Британцам Jaecoo 7 предлагают с бензиновым мотором 1,6 литра на 147 л.с. и в нескольких гибридных вариантах. Стартовая цена — £29 210 (порядка 3,4 млн рублей). Российским покупателям доступна локализованная версия под именем Jeland — от 2 849 000 рублей. Испания. В августе 2026 года сразу несколько китайских моделей пробились в топ-10 наиболее востребованных автомобилей. По сведениям Испанской ассоциации производителей легковых и грузовых автомобилей, лидером среди них стал кроссовер MG ZS с результатом 1319 единиц. В общем рейтинге он расположился на шестой строчке, оставив позади Toyota CH-R, Hyundai Tucson, Toyota Yaris Cross и BYD Atto 2. Гибридный MG ZS оценивается в €22 990 (2,3 млн рублей). В России модель тоже продаётся — за 2 849 000 рублей. Кроме того, машины MG легли в основу новой линейки «Москвич». Польша. Здесь спрос на MG также высок: в топ-15 популярных моделей вошел кроссовер HS с 440 реализованными экземплярами. Он оснащается 1,5-литровым двигателем на 170 л.с. и имеет несколько гибридных исполнений. Ценник колеблется от 109 900 злотых (немногим более 2,5 млн рублей) до 163 500 злотых (3,8 млн рублей). В России MG HS стоит 3,3 млн рублей, а его близнец «Москвич М70» — 3,1 млн рублей. Италия. По итогам августа самым популярным китайским автомобилем стал электрический хетчбэк Leapmotor T03. Как сообщает Ассоциация национальной автомобильной промышленности, продажи модели за последний летний месяц 2026 года подскочили на 1234%. Всего итальянцы купили 22 548 китайских ситикаров, что вывело модель на шестое место в рейтинге. Хетчбэк предлагается в версиях на 54, 75 или 109 л.с. по цене от €18 900 (около 1,9 млн рублей). С учётом скидок и госпрограмм стоимость может упасть до €4900 (примерно 500 тыс. рублей). Официально Leapmotor в России не работает, но T03 можно заказать у дилеров и частных продавцов. Норвегия. В августе здесь доминировали электрокары — их доля составила 98,7%. В топ-10 попал кроссовер BYD Atto 3 Evo 4x4, занявший шестое место с 393 проданными машинами. Европейская премьера модели прошла в феврале 2026 года. Полноприводная версия получила два электромотора совокупной мощностью 449 л.с. Минимальная цена — 389 900 крон (примерно 3,6 млн рублей). В Россию BYD попадают по альтернативным каналам, однако Atto 3 Evo у дилеров сейчас нет. Германия. Китайские компании здесь нарастили продажи. По данным Федерального управления автомобильного транспорта, среди производителей из КНР лидирует BYD с 5256 проданными автомобилями, а среди моделей — электрический кроссовер BYD Seal U с 1466 экземплярами. Автомобиль дебютировал на Мюнхенском автосалоне в 2023 году, а его дизайн создал бывший дизайнер Audi Вольфганг Эггер. Базовая версия Comfort стоит почти €43 тыс. (около 4,3 млн рублей). В России модель не продаётся. Дания. Здесь на авторынке тоже преобладают электромобили. Китайский кроссовер Xpeng G6 с 342 проданными машинами вошёл в десятку самых популярных, обойдя BMW ix3. Модель доступна в двух вариантах: базовая заднеприводная версия имеет один электромотор на 296 л.с., топовая — два двигателя суммарной мощностью 487 л.с. Цены — от 299 995 до 379 995 крон (от 4 млн до 5,1 млн рублей). В России Xpeng G6 с сервисами «Яндекса» появится в продаже до конца осени. Япония. Несмотря на господство локальных брендов, китайский электрокар BYD Racco всё же попал в рейтинг, опередив Mazda Scrum Wagon, Subaru Pleo и Mitsubishi Town Box. Продажи стартовали в июле 2026 года. BYD Racco — первый китайский кей-кар, разработанный специально для японского рынка; на одном заряде он проезжает до 320 км. Цены начинаются от ¥1 950 000 (около 2 млн рублей). В России эта модель не продаётся.

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