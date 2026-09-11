Заметно дешевле Coolray: Skoda Kamiq штурмует Россию

Бюджетный кроссовер шкода в РФ. Franchesko Mirroni / Shutterstock.com / Fotodom.

На российском рынке появился новый доступный и практичный кроссовер — Skoda Kamiq китайской сборки. Как выяснили «Автоновости дня», машины 2023–2026 годов выпуска предлагаются как из наличия, так и под заказ, а минимальная цена составляет 1 670 000 рублей.

Компактный кроссовер Geely Coolray даже в свежей базовой комплектации обойдется заметно дороже — 2 774 990 рублей. Tenet T4L, подорожавший в сентябре на 50 тысяч рублей, стартует от 2 329 000 рублей, а аналогичный по габаритам Jeland J6 в базовом исполнении продаётся за 2 350 000 рублей.

Что касается «Камиков», то за 1 670 000 рублей в Новосибирске готовы привезти под заказ автомобиль 2023 года выпуска. Он идёт в комплектации Comfort, которая включает отделку сидений эко-кожей, люк, литые диски, кондиционер и мультимедиа с сенсорным экраном.

Более свежие машины 2025–2026 годов стоят дороже. Так, во Владивостоке «прошлогодний» Kamiq предлагают за 2 210 000 рублей, а в Перми экземпляр 2026 года оценён в 2 390 000 рублей.

Часть автомобилей продается из наличия. Например, частный мультибрендовый салон в Москве просит за новый Kamiq 2025 года 2 410 000 рублей. В Краснодаре аналогичную машину оценили в 2 495 000 рублей, а в Казани за такие кроссоверы просят минимум 2 590 000 рублей.

Помимо этого, новые Skoda Kamiq за 2 600 000 рублей продаются в Екатеринбурге и Набережных Челнах, за 2 650 000 рублей — в Стерлитамаке и Симферополе, за 2 890 000 рублей — в Нижнем Новгороде, а в Воронеже и Архангельске такой кроссовер обойдется примерно в 2 990 000 рублей.

Skoda Kamiq китайской сборки, выпускаемый на совместном предприятии SAIC Volkswagen, не имеет ничего общего с европейской версией модели. Несмотря на совпадающее название, они построены на разных платформах и различаются дизайном, габаритами и технической начинкой.

Силовая установка предлагается без альтернатив — это 1,5-литровый атмосферный двигатель ЕА211 evo мощностью 110 л.с., конструктивно близкий к известному россиянам мотору CWVA объемом 1,6 литра, знакомому по VW Polo и Skoda Rapid. В качестве трансмиссии выступает шестиступенчатый автомат, а привод бывает исключительно передним.

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