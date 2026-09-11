1129 лошадиных сил: Geely готовит к дебюту монстра

Galaxy Cruiser 700 построен на платформе GTA с интегрированной рамой

Компания Geely завершает подготовку к мировой премьере внедорожника Galaxy Cruiser 700, сообщает пресс-служба. Показ новинки запланирован на 15 сентября.

Galaxy Cruiser 700 построен на платформе GTA с интегрированной рамой. Габариты машины: длина достигает 5085 мм, а колёсная база составляет 2900 мм, что выводит её в число самых просторных автомобилей своего класса.

Салон рассчитан на пять человек. Внедорожник получил множество современных систем, среди которых понижающая передача, блокировка заднего дифференциала, а также режимы «краба» и танкового разворота — всё это делает его пригодным для эксплуатации в сложных дорожных условиях.

Силовая установка Galaxy Cruiser 700 представляет собой параллельный гибрид, объединяющий турбомотор объемом 1,5 или 2,0 литра и три электродвигателя. В топовом исполнении суммарная мощность системы достигает 1129 лошадиных сил, а запас хода на электротяге составляет внушительные 305 километров.

В перспективе этот автомобиль может добраться и до российского рынка.

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