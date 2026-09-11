В МВД напомнили о запрете вождения с истёкшими правами: кого это не коснётся

Разъяснение по просроченным правам. Proshkin Aleksandr / Shutterstock.com / Fotodom.

Управлять транспортным средством с водительским удостоверением, срок действия которого истек, нельзя. Об этом РИА Новости сообщили в пресс-центре столичного главка МВД РФ.

В пресс-службе, отвечая на соответствующий запрос агентства, заявили, что вождение с недействительными правами, у которых закончился срок действия, запрещено.

Вместе с тем эта норма не затронет водителей, чьи удостоверения истекли в период с 1 января 2022 года по 31 декабря 2025 года: срок действия таких прав был продлен на три года.

В главке также отметили, что никаких временных ограничений на замену удостоверения не установлено.

Для обновления прав по истечении срока действия гражданину необходимо предоставить в ГАИ медицинскую справку, заявление, а также истекшее удостоверение и паспорт либо иной документ, удостоверяющий личность.

Как подчеркнули в столичном главке МВД, при прохождении процедуры, экзамены на право управления транспортными средствами не сдаются.

В России водительские права подлежат замене каждые десять лет. Ранее в главке сообщали РИА Новости, что менять их не требуется при смене паспорта в 20 и 45 лет.

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