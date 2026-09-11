Зеленая легенда: BMW отметила век Нюрбургринга M-моделями и мотоциклами

БМВ отметила юбилей Нюрбургринга. NorthSky Films / Shutterstock.com / Fotodom.

Компания BMW подготовила специальную линейку M-моделей, приуроченную к столетию Нюрбургрингаб сообщает пресс-служба. В юбилейную коллекцию под названием «100 Jahre Nürburgring» вошли шесть автомобилей: M2, M3 Sedan, M3 Touring, M4 Coupe, M5 Sedan и M5 Touring.

Помимо машин, баварский производитель показал три мотоцикла BMW Motorrad — M 1000 RR, M 1000 R и M 1000 XR. Таким образом, общее число моделей в серии достигло девяти.

Для всех автомобилей предусмотрели особый оттенок Nürburgring Green. Его дополняют графика с логотипом «100 Years», надпись «Nürburgring since 1927» и силуэт Северной петли. В качестве альтернативы покупателям предложат чёрный цвет Black Sapphire Metallic.

Интерьер всех машин выполнен в черной гамме с контрастной зелёной и белой прострочкой. Рядные шестицилиндровые версии получили руль M с отделкой из алькантары, прострочкой и красной меткой на отметке «12 часов». У M5 Sedan и M5 Touring установлен другой руль в M-дизайне, но с тем же юбилейным оформлением.

Мотоциклы M 1000 RR, M 1000 R и M 1000 XR обзавелись собственным декором: силуэтом Nordschleife на топливном баке, карбоновыми колесами с зелеными акцентами и специальной маркировкой «one of 100». Каждая из трёх моделей будет выпущена тиражом всего 100 экземпляров по всему миру. Что касается шести автомобилей BMW, точное количество произведенных машин пока не раскрывается.

Нюрбургринг остается для BMW одной из главных испытательных площадок. Северная петля протяженностью 20,8 км насчитывает 73 поворота и большие перепады высот.

Заказать M3 Sedan, M3 Touring, M4 Coupe, M5 Sedan и M5 Touring на рынках, где серия будет доступна, можно будет с сентября 2026 года. M2 появится в продаже позже — в январе 2027-го.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.