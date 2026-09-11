Сити-кар вроде «Матиза»: в России продают самый бюджетный Changan

Субкомпактный электрокар Changan Lumin предлагается к продаже у ряда отечественных дилеров. Фото: Peerapon Boonyakiat/Keystone Press Agency/Global Look Press

В ходе анализа автомобильных агрегаторов журналисты «Российской газеты» выявили, что субкомпактный электрокар Changan Lumin предлагается к продаже у ряда отечественных дилеров.

Этот трехдверный хэтчбек длиной 3,3 метра представлен в Китае в трех версиях. В России с учетом доставки и таможенного оформления минимальная стоимость ситикара начинается от 1,2 млн рублей.

Именно столько просит за машину из ближайшей партии частная компания из Ижевска. За эти деньги покупатель получает хэтчбек с двигателем мощностью 48 л.с. в версии Treasure pure love и запасом хода 205 км. В базовую комплектацию входят мультимедийная система и кондиционер.

Московская фирма предлагает аналогичный экземпляр, но с батареей на 305 км — на 200 тысяч рублей дороже.

Changan Lumin построен на платформе EPA0, а двигатель размещён на передней оси. По длине сити-кар сопоставим с Daewoo Matiz.

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