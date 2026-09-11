Скидка обманчива: что важно знать при покупке леворульного авто из Японии

Важные нюансы при покупке леворульного авто из Японии. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Предложение привезти леворульный Mercedes-Benz G 400d из Японии примерно за 13 миллионов рублей на первый взгляд выглядит выгодно. Однако в 2026 году ключевая цифра кроется вовсе не в аукционном листе: для дизельного G-Class мощностью 330 л.с. и объемом 2,9 литра старше трех лет расчетный утильсбор составляет порядка 3,87 миллиона рублей.

Как выяснил Autonews, леворульных автомобилей на японских аукционах становится все больше. Преимущественно это европейский и американский премиум, которому на внутреннем японском рынке труднее конкурировать с привычными праворульными машинами.

Представитель компании «Азия под капотом» рассказал, что недавно они искали и довольно быстро нашли Mercedes-Benz GLS с левым рулем. В «Ильдар Автоподборе» привели другой пример, отметив, что можно найти условный «Гелендваген» с левым рулем для японского рынка.

Именно ограниченный местный спрос способен снижать аукционную цену. Дизельный Mercedes-Benz G 400d с левым рулем эксперты оценили примерно в 13 миллионов рублей с учетом доставки до России.

В «Ильдар Автоподборе» пояснили, что разница с Кореей составляет 6–7 миллионов рублей, поскольку на корейском рынке эта машина в силу правостороннего движения будет обладать большей ликвидностью.

Однако здесь есть важное условие, которое не видно из одной лишь цифры в 13 миллионов рублей: необходимо выяснять, какие именно расходы уже включены в расчет. Формулировка «13 миллионов рублей с доставкой» еще не равна цене автомобиля на российских номерах, если в расчет не вошли таможенные платежи, утильсбор, оформление ЭПТС, комиссия посредника и последующая доставка по России. Состав цены нужно фиксировать в договоре до ставки на аукционе.

Существует и второе ограничение. С 9 августа 2023 года Япония запрещает экспорт непосредственно в Россию автомобилей с бензиновыми и дизельными двигателями объемом свыше 1,9 литра. Запрет распространяется также на гибридные, подключаемые гибридные и электрические легковые автомобили. Поэтому 2,9-литровый G 400d напрямую из Японии в Россию отправить нельзя.

При этом сама идея более дешевого японского премиума подтверждается участниками рынка. В LikeAvto отметили, что, например, те же Mercedes-Benz или Lamborghini из Японии будут ниже в цене на 1–2 миллиона рублей, чем при закупке из Кореи.

Леворульную машину из Японии имеет смысл оценивать не по размеру скидки относительно Кореи, а по цене «под ключ». Для мощного премиума особенно важны четыре пункта: допустимость экспортного маршрута, утильсбор, перечень расходов в договоре и цена сопоставимого уже растаможенного автомобиля в России.

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