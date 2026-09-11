Европа вытянула рынок: продажи электрокаров растут

Динамика рынка электромобилей. Фото: сайт Deepal Automobile Technology Co

В августе общемировые продажи электромобилей и подключаемых гибридов увеличились шестой месяц кряду. Об этом пишет Reuters, опираясь на сведения британской исследовательской компании Benchmark Mineral Intelligence.

За август по всему миру было реализовано 1,83 миллиона электромобилей, что на 2% превышает показатель годичной давности. С начала 2026 года совокупный объем мировых продаж достиг 13,4 миллиона машин.

Драйвером роста выступила Европа. За месяц здесь продали 380 тысяч электромобилей и подключаемых гибридов — на 36% больше, чем в августе прошлого года. За первые восемь месяцев европейский рынок прибавил 29%.

Как отмечает Benchmark, спрос в Европе поддерживается государственными субсидиями, которые сохраняются на крупнейших рынках региона.

В Китае картина оказалась обратной. Продажи электромобилей в августе упали на 11%, до 1,03 миллиона машин. При этом китайские производители все активнее делают ставку на экспорт как на источник дальнейшего роста на фоне усложнившейся ситуации на внутреннем рынке.

Еще сильнее просел североамериканский рынок. Здесь продажи снизились на 33%, до 140 тысяч автомобилей. Benchmark связывает это прежде всего с эффектом высокой базы: годом ранее американские покупатели массово приобретали электромобили перед завершением действия федеральной налоговой льготы в сентябре 2025 года.

При этом за пределами трех крупнейших регионов рынок продемонстрировал самый быстрый рост. В остальных странах мира продажи электромобилей подскочили сразу на 97%, до 290 тысяч машин.

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