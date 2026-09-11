Флот-гигант: BYD заказала суда на 9200 машин каждое

BYD на фоне растущего экспорта заказала 10 судов на 9200 авто. sharfsinn/ Shutterstock.com / Fotodom.

Компания BYD оформила заказ на десять дополнительных автовозов типа Ro-Ro. Каждое такое судно способно принять на борт до 9200 автомобилей.

В результате реализации этого проекта флот BYD вырастет до 18 судов с суммарной вместимостью свыше 130 000 машин, что существенно расширит экспортный потенциал компании. Строительство новых судов доверено China Merchants Industry, которая разместит заказы на своих верфях в Цзиньлине и Хаймэне.

Поставки планируется завершить в период с 2027 по 2029 год, однако стоимость контракта пока не раскрывается. Все суда данного типа предназначены для перевозки грузов на колесах, что позволяет автомобилям заезжать на борт и покидать его без применения контейнеров.

Вместимость восьми судов BYD варьируется от 7200 до 9000 автомобилей в зависимости от типа. Менее чем за два года BYD сумела завершить формирование своего первого флота, начав с автовоза Explorer № 1, переданного компании в январе 2024 года.

По данным CarNewsChina, восемь судов типа Ro-Ro способны экспортировать до 1 миллиона автомобилей в год. С добавлением десяти новых ролкеров этот показатель вырастет до 2,5 миллиона машин ежегодно. Стратегия BYD остается неизменной: компания намерена выходить на мировой рынок, получая высокую прибыль за рубежом и одновременно удерживая позиции на внутреннем рынке.

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