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Авто11 сентября 2026 16:35

Флот-гигант: BYD заказала суда на 9200 машин каждое

BYD на фоне растущего экспорта заказала 10 судов на 9200 автомобилей
Илья МАСЮК
BYD на фоне растущего экспорта заказала 10 судов на 9200 авто. sharfsinn/ Shutterstock.com / Fotodom.

BYD на фоне растущего экспорта заказала 10 судов на 9200 авто. sharfsinn/ Shutterstock.com / Fotodom.

Компания BYD оформила заказ на десять дополнительных автовозов типа Ro-Ro. Каждое такое судно способно принять на борт до 9200 автомобилей.

В результате реализации этого проекта флот BYD вырастет до 18 судов с суммарной вместимостью свыше 130 000 машин, что существенно расширит экспортный потенциал компании. Строительство новых судов доверено China Merchants Industry, которая разместит заказы на своих верфях в Цзиньлине и Хаймэне.

Поставки планируется завершить в период с 2027 по 2029 год, однако стоимость контракта пока не раскрывается. Все суда данного типа предназначены для перевозки грузов на колесах, что позволяет автомобилям заезжать на борт и покидать его без применения контейнеров.

Вместимость восьми судов BYD варьируется от 7200 до 9000 автомобилей в зависимости от типа. Менее чем за два года BYD сумела завершить формирование своего первого флота, начав с автовоза Explorer № 1, переданного компании в январе 2024 года.

По данным CarNewsChina, восемь судов типа Ro-Ro способны экспортировать до 1 миллиона автомобилей в год. С добавлением десяти новых ролкеров этот показатель вырастет до 2,5 миллиона машин ежегодно. Стратегия BYD остается неизменной: компания намерена выходить на мировой рынок, получая высокую прибыль за рубежом и одновременно удерживая позиции на внутреннем рынке.

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