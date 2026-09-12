Elantra снова в России: как оснащен корейский седан и сколько стоит

Хенде Елантра снова в РФ. ellbuny / Shutterstock.com / Fotodom.

Hyundai Elantra, ранее выпускавшаяся на калининградском предприятии «Автотор», сейчас поставляется в Россию только посредством параллельного импорта. Об этом сообщает «За рулем».

Дополнительные расходы на утилизационный сбор, таможенное оформление и другие платежи заметно влияют на конечную стоимость автомобиля. В результате цена новой Elantra стартует примерно с 1,89 млн рублей.

Одно из самых доступных предложений обнаружено в Новосибирске. Местная компания готова привезти седан под заказ за 1 890 000 рублей причем речь идет о достаточно богатой комплектации. Покупатель получает отделку из экокожи, цифровую приборную панель, мультимедийный комплекс с сенсорным дисплеем, кожаный руль с органами управления и адаптивный круиз-контроль.

Сопоставимые цены предлагают продавцы из Тюмени и Владивостока. В Самаре стоимость автомобиля немного выше — 1,95 млн рублей. Около 2 млн рублей за Elantra придется заплатить в Чебоксарах, Калининграде, Перми, Томске и Екатеринбурге.

Еще дороже обходится заказ машины в Липецке, Москве и Казани — там цены начинаются от 2,05 млн рублей. В Воронеже, Санкт-Петербурге, Иркутске, Ижевске, Краснодаре, Туле, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону и некоторых других городах стоимость седана оказывается еще на 50–100 тысяч рублей выше.

Тем, кто не готов ждать поставку, доступны автомобили, уже находящиеся у продавцов. В Москве такую Elantra предлагают за 2,39 млн рублей. В Казани, Барнауле и Новокузнецке стоимость готовой машины составляет около 2,4 млн рублей. Более существенные суммы придется заплатить покупателям в Екатеринбурге, Сальске, Кропоткине, Архангельске и Красноярске.

Большинство поставляемых в Россию автомобилей оснащается атмосферным бензиновым двигателем объемом 1,5 литра. Его отдача составляет 115 л.с., а в качестве трансмиссии используется бесступенчатый вариатор.

Кроме того, встречаются версии корейского происхождения с 1,6-литровым мотором мощностью 128 л.с. При этом коробка передач у таких автомобилей остается той же — вариатор IVT.

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