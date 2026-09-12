Без водителя по трассам: Китай хочет заполнить дороги беспилотниками к 2030 году

В Китае планируют массовое распространение беспилотных авто к 2030 году. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Согласно замыслам китайских властей, к 2030 году беспилотные автомобили будут массово передвигаться по автомагистралям и скоростным дорогам страны.

Китай поставил цель широкого внедрения автономного транспорта к 2030 году. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на дорожную карту развития национальной отрасли умных электромобилей.

По этим планам, к 2030 году беспилотные машины должны получить повсеместное распространение и свободно курсировать как по автомагистралям, так и по городским скоростным трассам.

Пекин также намерен укрепить позиции китайских производителей беспилотников на мировой арене. Власти рассчитывают, что они войдут в топ-10 рынка по объемам продаж.

В перспективе автономные автомобили должны обеспечивать более высокий уровень безопасности, чем машины под управлением водителя. Одновременно власти собираются ужесточить регулирование: новые правила затронут производство автомобилей, безопасность движения, системы автономного управления и обновление программного обеспечения.

Помимо этого, Китай намерен усилить контроль над производственными мощностями и сократить избыточные инвестиции в автопром. Власти планируют стимулировать консолидацию рынка и закрывать неэффективные производства.

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