578 лошадиных сил: чем удивил Geely Galaxy TT

Начались продажи седана Geely Galaxy TT . Tricky_Shark / Shutterstock.com / Fotodom.

В Китае стартовали продажи электрического седана Geely Galaxy TT, сообщает пресс-служба. Модель предлагается в пяти комплектациях, а ее цена варьируется от 129,9 до 185,9 тысячи юаней, что составляет примерно 1,63–2,33 миллиона рублей.

Уже базовая версия Geely Galaxy TT получила 800-вольтовую архитектуру. В двухмоторном исполнении автомобиль набирает первую сотню километров в час всего за 3,8 секунды.

Габариты седана таковы: длина — 4999 миллиметров, ширина — 1919 миллиметров, высота — 1479 миллиметров. Колёсная база достигает 2920 миллиметров.

Первые четыре версии оснащены задним электромотором мощностью 333 лошадиные силы.

Максимальная комплектация Ultra предлагает полный привод и двухмоторную компоновку. Мощность этой версии достигает 578 лошадиных сил.

Шасси Geely Galaxy TT выполнено из алюминия. Передняя подвеска — двухрычажная, а задняя — усиленная пятирычажная.

Салон автомобиля может похвастаться 37 нишами для хранения различных вещей.

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