У китайских машин вылезла проблема турбомоторов: почему так вышло

Motor: в РФ участились жалобы на моторы и топливную систему китайских машин. Leka Sergeeva / Shutterstock.com / Fotodom.

Владельцы автомобилей китайских марок в России стали чаще рассказывать о сбоях в работе двигателей и топливных систем. На эту тенденцию журнал Motor обратил внимание после изучения сообщений на специализированных автомобильных форумах. Некоторые автомобилисты предполагают, что причиной неисправностей может быть бензин ненадлежащего качества, появившийся на отдельных АЗС.

Один из подобных случаев произошел с владельцем Changan CS55 Plus из Тулы. После заправки на станции крупной нефтяной сети он заметил появление жесткого звука при ускорении, снижение динамики и увеличение среднего расхода топлива. Если раньше автомобиль потреблял около 7,4–7,6 литра на 100 км, то показатель вырос до 8,4–8,8 литра. При этом предупреждение Check Engine на приборной панели не появилось. Владелец рассчитывал, что проблема с некачественным топливом его не затронет, однако после возникновения неисправностей оказался не уверен, как их устранить.

Похожие симптомы зафиксировал и собственник Chery Tiggo 7 из Челябинска. При оборотах двигателя в диапазоне от 1300 до 1900 об/мин автомобиль начал дергаться, а обороты — проваливаться. В одном из эпизодов мотор даже остановился. Проблемы возникли при заполненном примерно наполовину топливном баке, но после дозаправки исчезли без дополнительного вмешательства.

Не исключают влияние топлива и пользователи, столкнувшиеся с неполадками у новой Mazda CX-5, поставленной с китайского рынка. После диагностики специалисты обнаружили слишком бедную топливную смесь в цилиндрах и нестандартную коррекцию подачи топлива на холостом ходу. При этом пробег автомобиля составлял всего около 1000 км. В сервисе владельцу предложили начать с замены свечей зажигания и диагностики форсунок.

Вице-президент «Национального автомобильного союза» Ян Хайцеэр отметил, что современные китайские турбированные двигатели объемом 1,5 и 2,0 литра работают с высокой нагрузкой. По его оценке, по восприимчивости к качеству топлива они сопоставимы с европейскими силовыми агрегатами аналогичного класса и не имеют здесь принципиального преимущества.

Эксперт также обратил внимание на широкое распространение турбомоторов объемом от 1,5 до 2 литров в китайских автомобилях. По его словам, такие агрегаты эксплуатируются близко к пределу своих возможностей, поэтому при использовании некачественного топлива риск возникновения проблем сохраняется.

В первую очередь от плохого бензина может пострадать каталитический нейтрализатор. После этого негативные последствия способны затронуть топливную аппаратуру и систему турбонаддува. Обычно о неисправности сигнализирует индикатор Check Engine, однако его отсутствие не означает, что с автомобилем все в порядке. На проблемы могут указывать ухудшение тяги при нажатии на педаль газа или, в более серьезных случаях, переход трансмиссии в аварийный режим.

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