Микрокар в наступлении: VinFast нацелился на мощные рынки

Компания VinFast изучает возможность вывода компактного электромобиля VF 2 на рынки за пределами Вьетнама. Фото: vinfastauto.com

Компания VinFast рассматривает возможность продажи компактного электромобиля VF 2 за пределами домашнего рынка. В числе потенциальных направлений экспорта производитель называет Европу и США. Как отмечает издание Carscoops, интерес к модели связан в том числе с популярностью небольших городских электромобилей, среди которых Citroën Ami и Fiat Topolino.

Двухдверный VF 2 способен перевозить до четырех человек. Габариты микрокара составляют 3090 мм в длину, 1496 мм в ширину и 1663 мм в высоту, а расстояние между осями достигает 2065 мм. В VinFast считают, что автомобиль может использоваться как альтернатива гольф-карам.

Силовая установка электромобиля включает задний мотор мощностью 40 л.с. и аккумуляторную батарею емкостью 18,3 кВт·ч. Максимальный крутящий момент достигает 65 Н·м, а заявленный запас хода по методике NEDC составляет 210 км. При этом предельная скорость модели ограничена 80 км/ч.

Для ускоренного пополнения заряда предусмотрена система постоянного тока мощностью 24 кВт. С ее помощью уровень заряда батареи можно увеличить с 10% до 70% примерно за 34 минуты. В компании считают, что подобные характеристики прежде всего соответствуют потребностям автомобилистов, которые используют транспорт для частых поездок по городу и нередко передвигаются одни.

На вьетнамском рынке стоимость VinFast VF 2 составляет 188 млн донгов, что эквивалентно примерно $7214. Уже в базовом оснащении предусмотрены светодиодная оптика, кондиционер, мультимедийный экран диагональю 7 дюймов и 13-дюймовые легкосплавные диски.

В перечень оборудования также входят водительская подушка безопасности, антиблокировочная система тормозов и система стабилизации автомобиля.

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