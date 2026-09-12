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Авто12 сентября 2026 7:35

Дизайн для геймеров и фанатов фантастики: чем удивил Jeland C4

Рассекречена внешность нового российского кроссовера Jeland C4
Илья МАСЮК
Рассекречена внешность нового отечественного кроссовера Jeland C4. Фото: пресс-служба бренда

Рассекречена внешность нового отечественного кроссовера Jeland C4. Фото: пресс-служба бренда

Накануне официальной премьеры нового кроссовера Jeland C4 представители марки показали первые изображения автомобиля.

Как отметили в пресс-службе бренда, при создании внешнего облика модели дизайнеры ориентировались на эстетику игровой индустрии и атмосферу научной фантастики.

Одной из главных особенностей передней части стала трехъярусная система освещения. В верхней зоне, непосредственно у капота, разместились компактные LED-элементы дневных ходовых огней с характерным рисунком из острых световых линий. Центральный уровень заняли фары ближнего и дальнего света, а еще ниже расположились диагональные светодиодные полосы указателей поворота.

Сбоку кроссовер получил выразительные рельефные элементы на дверях и массивные угловатые расширители колесных арок. Эти детали визуально делают автомобиль более динамичным и подчеркивают его характер.

Для Jeland C4 подготовят шесть насыщенных вариантов окраски кузова. Среди них заявлены, в частности, синий, красный и желтый оттенки.

О комплектациях автомобиля и его стоимости производитель намерен рассказать ближе к официальному дебюту модели.

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