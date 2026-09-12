Залежавшиеся: какие машины в августе покупатели обходили стороной на вторичке

Какие машины дольше всего продаются на вторичном рынке. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

Эксперты «Авто.ру» изучили ситуацию на рынке автомобилей с пробегом за август 2026 года и составили список моделей, на реализацию которых продавцам потребовалось больше всего времени.

Среди автомобилей эконом-класса дольше остальных покупателя ждала Chevrolet Niva. В среднем такая машина продавалась 68 дней, при этом ее медианная стоимость составляла 729 101 рубль. В диапазоне от 60 до 63 дней находились сроки реализации Lada Largus со средней ценой 853 275 рублей, Lada 2121 (4x4) за 691 708 рублей и Lada Niva Legend, которую оценивали в 914 869 рублей. Сопоставимый период потребовался и для продажи Ford Focus — около 60 дней при медианной цене 1 142 129 рублей.

В среднем ценовом сегменте самым долго продаваемым автомобилем оказалась Kia Optima. Покупателя для этой модели в среднем находили за 69 дней, а медианная цена составляла 1 783 651 рубль. На реализацию Toyota Camry стоимостью 2 805 892 рубля уходило 56 дней, тогда как Skoda Octavia за 1 769 232 рубля продавалась примерно за 55 дней. Hyundai Santa Fe с медианной ценой 3 217 950 рублей и Kia K5 стоимостью 2 458 194 рубля находили нового владельца еще на один-два дня быстрее.

Еще больше времени требовалось для продажи некоторых автомобилей премиум-класса. Лидером антирейтинга стала BMW 5-й серии: ее средний срок экспозиции достигал 84 дней при медианной стоимости 4 156 983 рубля. Следом расположился Porsche Cayenne, на поиск покупателя которого в среднем уходил 81 день. Медианная цена этой модели составляла 8 503 827 рублей.

Третью позицию занял Mercedes-Benz E-класса — около 80 дней при стоимости 3 942 228 рубля. В пятерку премиальных моделей с наиболее длительным сроком продажи также вошли BMW X5 и BMW X6. Их средние показатели составили 78 и 76 дней соответственно, а медианные цены достигали 6 611 763 и 7 121 960 рублей.

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