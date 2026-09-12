Надежный японец интереснее «китайцев»: Honda Vezel штурмует Россию

Хонду Везел продают в РФ. Alf Ribeiro / Shutterstock.com / Fotodom.

Налажены поставки компактного паркетника Honda Vezel в РФ. Эта модель считается одной из наиболее беспроблемных в Поднебесной. Стоимость варьируется в зависимости от модификации и года производства, однако нижняя планка держится около 1,5 миллиона рублей — такие данные приводит портал «Автоновости дня», проанализировав объявления на классифайдах.

Жителям Владивостока под заказ готовы пригнать свежие праворульные Vezel 2023 года: ценники составляют 1 520 000 и 1 650 000 рублей. Под капотом у таких машин — атмосферник объемом 1,5 литра на 118 лошадиных сил, работающий в паре с вариатором и полным приводом. Оснащение включает кожаный мульти-руль, тачскрин-медиасистему, одноzonный климат, адаптивный круиз и ряд других опций.

Заказать китайскую Vezel 2023 года можно как минимум за 1 690 000 рублей. Совсем «свежий» кроссовер 2026 года из Японии обойдется владивостокским покупателям примерно в 2 200 000 рублей и выше.

Подорожавший в сентябре Tenet T4L в начальной версии оценивается от 2 329 000 рублей. Haval Jolion с «роботом» стартует с 2 499 000 рублей, а Geely Coolray после появления комплектации «Спорт» — с 2 774 990 рублей.

Машины из наличия предлагаются в Уссурийске за 2 380 000 рублей, в Новосибирске — за 2 450 000 рублей, а в Красноярске по той же цене доступна леворульная китайская версия.

Кроме того, такие кроссоверы числятся в продаже в Южно-Сахалинске, Иркутске, Владивостоке, Чите, Ангарске, Магадане, Екатеринбурге, Улан-Удэ, Хабаровске, Москве и ряде других городов. При этом именно в столице ценник максимальный — от 2 990 000 рублей.

Вне зависимости от рынка сбыта все Honda Vezel комплектуются 1,5-литровым бензиновым атмосферным мотором. Японская версия выдает 118 л. с. и 142 Нм, китайская — 124 л. с. и 145 Нм. Трансмиссия — вариатор, привод может быть как передним, так и полным.

Ранее Honda Vezel вошла в список самых надёжных автомобилей Китая по версии местного офиса американского аналитического агентства J.D. Power. В своём сегменте модель продемонстрировала наименьшее число поломок на сотню машин.

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