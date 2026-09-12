Металлический стук в «Москвиче М70»: новая машина заставила насторожиться

У Москвича М70 из теста-драйва после 2000 км лязгает мотор на холодную. Фото: пресс-служба бренда

Во время длительной эксплуатации «Москвича М70», взятого на испытания редакцией «За рулем», уже после двух тысяч километров проявился металлический звук при запуске остывшего двигателя.

Специалисты издания обратили внимание на нетипичное поведение силового агрегата. Сразу после старта на холодную двухлитровый турбомотор на 200 лошадиных сил начинает работать жестче, издавая металлический лязг, который пропадает через несколько минут прогрева.

Эксперты допустили, что виной тому могло стать моторное масло, утратившее свои характеристики. Тем не менее воспринимать эту версию как окончательный диагноз нельзя: данные анализа смазки или вердикт дилерского сервиса в материале не приводятся.

Зато регламент первой замены известен достоверно. Официальное руководство предписывает проводить ТО-0 при достижении 3000 км либо по истечении трех месяцев — смотря что наступит раньше. В список работ входят смена моторного масла вместе с масляным фильтром и первичная диагностика машины. ТО-1 назначено на 10 000 км или 12 месяцев.

Отдельно стоит оговорка для городских условий. Завод причисляет к тяжелым режимам поездки короче 8 км, регулярные пробки с долгой работой на холостых, резкие разгоны и экстремальные температуры. При таких обстоятельствах после первого обслуживания масло и фильтр положено менять каждые 5000 км.

Таким образом, случай с тестовым М70 не доказывает, что смазка в любом новом автомобиле исчерпывает себя за 2000 км. Руководство также требует следить за ее уровнем в процессе эксплуатации. Если металлический звук возникает при каждом холодном пуске, разумнее зафиксировать симптом и предъявить машину дилеру, а не надеяться, что свежее масло само собой устранит проблему.

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