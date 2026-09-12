Японский компактвэн за цену Largus: Nissan NV200 продается в РФ

В России появились в продаже новые семейные Nissan. Richard OD / Shutterstock.com / Fotodom.

На российском рынке появился новый компактвэн Nissan NV200. Праворульную, преимущественно пятиместную модификацию поставляют в РФ.

Модель попадает под льготный утильсбор, поэтому ценники стартуют с отметки всего 1 800 000 рублей — к такому выводу пришли «Автоновости дня».

Так, в Сургуте новый Nissan NV200 готовы привезти под заказ за 1 800 000 рублей, однако в эту сумму включена доставка лишь до Владивостока. Для сравнения: универсал LADA Largus в топовой версии и без доплаты за третий ряд сидений обойдется в 1 842 000 рублей.

Судя по объявлению, оснащение здесь базовое — мульти-руль, цифровая приборная панель, кондиционер, кнопка запуска двигателя, электростеклоподъёмники и ряд других опций.

Одна из владивостокских компаний предлагает пригнать такой компактвэн за 1 875 000 рублей, а другая фирма из столицы Приморья оценила поставку в 1 980 000 рублей. Впрочем, новые Nissan NV200 продаются и из наличия.

К примеру, в Новосибирске уже привезенный экземпляр 2025 года выпуска, дополнительно оснащенный нештатной мультимедиа на Android, выставлен за 3 100 000 рублей. Еще как минимум две машины продаются в Хабаровске по цене 3 550 000 и 3 600 000 рублей.

Под капотом у всех предлагаемых компактвэнов стоит один и тот же агрегат — 109-сильный бензиновый «атмосферник» HR16DE объемом 1,6 литра в паре с бесступенчатым вариатором Xtronic. Привод в зависимости от комплектации может быть как передним, так и полным.

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