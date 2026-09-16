Способ спасти мотор после неудачной заправки: лайфхак от эксперта

Колодочкин назвал простой способ «спасти» мотор после заправки АИ-92. Leka Sergeeva / Shutterstock.com / Fotodom.

Михаил Колодочкин, эксперт журнала «За рулем», объяснил, как частично нейтрализовать последствия вынужденной заправки бензином АИ-92, если это топливо не соответствует требованиям производителя автомобиля. По его мнению, решением может стать добавление в бак горючего с более высоким октановым числом.

Если эксплуатационная документация машины прямо запрещает применение АИ-92, эксперт советует при первой возможности восполнить бак бензином АИ-95 или АИ-100. Колодочкин акцентирует, что сделать это следует независимо от того, какова цена топлива на АЗС.

Как отметил специалист, «сотый» бензин дает наилучший эффект: в зависимости от пропорций он способен превратить 92-й в нечто близкое к 96-му. Эти слова Колодочкина приводит «Газета.ru».

Если двигатель не рассчитан на работу с АИ-92, а заправка таким топливом все же произошла, Колодочкин не рекомендует резко ускоряться и сильно давить на педаль газа. Вместо этого он советует придерживаться предельно плавной манеры езды и внимательно отслеживать, как ведет себя силовой агрегат.

Отдельное внимание эксперт уделяет признакам детонации, которые проявляются характерным металлическим стуком. При возникновении подобных посторонних звуков в работе мотора Колодочкин настаивает на скорейшем обращении в автосервис для диагностики.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, о росте производства авто в РФ, о разрешении ездить без бумажного полиса ОСАГО.