Итальянцы, испанцы и немцы из Китая: как Европа маскирует машины из КНР

В Европе стали продавать китайские машины с местными шильдиками. Фото: пресс-служба фоттон

Европейский авторынок все активнее наполняется китайскими моделями, которые продаются под локальными брендами. Одни компании прибегают к новым шильдикам, другие возвращают к жизни исторические названия с многолетней биографией. Об этом пишет портал AutoNews.

На туринском автосалоне состоялся дебют итальянского кроссовера Itala 61, построенного на платформе GAC Trumpchi GS8. Это лишь один из примеров подобной практики, которая получает в Европе все большее распространение.

Испанская марка Galloper, появившаяся в 1998 году, вернулась на рынок спустя два десятилетия. Под этим именем выпускают внедорожник Gredos и пикап Ayanet, созданные на базе Dongfeng Rich 6 и Fengdu Paladin. Машины оснастили двухлитровым турбомотором на 221 л.с. и восьмиступенчатым автоматом. Производство стартует на мощностях Anhui Coronet, поставки пойдут из Китая, однако в дальнейшем компания намерена наладить сборку в Испании с 48-вольтовой гибридной установкой.

Бренд Ebro, ведущий историю с 1954 года, возродился в 2024-м благодаря партнерству с Chery. В его линейку вошли S700 и S800 — переименованные Tiggo 7L и Tiggo 8 Plus с 1,6-литровым турбомотором на 147 л.с. Позже гамму пополнили S400 на базе Tiggo 4, гибридные модификации и флагман S900, созданный на основе Tiggo 9X. Сборку организовали на бывшем заводе Nissan под Барселоной.

Итальянская DR Automobiles продвигает в Европе сразу несколько брендов. Флагманский DR состоит преимущественно из перелицованных Chery Tiggo 7 Pro и Tiggo 8, а также пикапа DR PK8 на базе JAC T8. Суббренд EVO предлагает бюджетные модели на платформах JAC и BAIC, Sportequipe — более мощные версии, а ICH-X — кроссоверы на базе Beijing BJ40 и Jetour T2. В 2024 году компанию оштрафовали на €6 млн за то, что китайские машины подавались как итальянские.

Под маркой OSCA, основанной братьями Мазерати в 1947 году, выпускают купе-кроссовер MT6 на базе Changan Uni-T. Модель получила 1,5-литровый турбомотор на 180 л.с., а ее доводкой занималась команда под руководством Роберто Федели, бывшего технического директора Ferrari. На туринском автосалоне представили следующую модель — кроссовер MT8 на архитектуре Changan Uni-K.

Renault Grand Koleos для корейского рынка представляет собой не что иное, как Geely Monjaro. Кроссовер выделяется оригинальными бамперами, решеткой радиатора и переработанными наружными панелями дверей. В салоне изменения минимальны: сохранена передняя панель с тремя 12,3-дюймовыми дисплеями. Базовая версия комплектуется 2-литровым турбомотором на 211 л.с., а гибрид E-Tech выдаёт 245 л.с.

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