Аналитики ждут до 800 тыс. легковушек из России в 2026 году: что поможет заводам

Эксперты поспорили о судьбе российского автопрома в 2026-м. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

Согласно прогнозам специалистов, опрошенных «Ъ», в 2026 году российские заводы выпустят от 700 до 800 тыс. легковых машин, что означает прирост на 4–19% относительно предыдущего года.

По данным Росстата, в 2025 году этот показатель равнялся 673 тыс. автомобилей. Strategy Partners в базовом сценарии оценивает выпуск в 700 тыс. штук, в пессимистичном — в 660 тыс., в оптимистичном — в 730 тыс.

Владимир Беспалов, аналитик «Эйлер Аналитические технологии», допускает, что по итогам года цифра дойдет до 800 тыс. Партнер SBS Дмитрий Бабанский прогнозирует 700–750 тыс. произведённых машин. Владимир Чернов, аналитик Freedom Global, ожидает роста до 730–760 тыс. штук.

Росту производства легковых автомобилей способствуют несколько факторов: нормализация складских запасов, увеличение продаж и расширение сборки китайских моделей под новыми брендами. Вместе с тем не исключено, что в четвертом квартале заводы могут замедлить темпы выпуска, если авторынок начнет остывать.

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