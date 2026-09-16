Полный цикл на «Москвиче»: «Атом» перешел к массовой сборке электрокаров

«Москвич» начал массовое производство электромобилей «Атом». Фото: пресс-служба бренда

Пресс-служба бренда «Атом» объявила о старте крупносерийного выпуска электромобилей по полному производственному циклу на площадке завода «Москвич».

В сообщении компании уточняется, что изготовление электрокара налажено на Московском автомобильном заводе «Москвич» с соблюдением всего технологического цикла.

Как отмечается, на предприятии выполняются мелкоузловая сварка кузова, нанесение краски, антикоррозийная обработка, сборка готовой машины, настройка и регулировка механических узлов, конфигурирование, а также калибровка электронных систем, тестирование и финальный контроль качества.

«Атом» — это первый российский серийный электромобиль-гаджет, разработанный компанией АО «Кама» при поддержке «Камаза» и «Росатома».

Помимо стандартной пассажирской версии, разработаны модификации под конкретные бизнес-задачи: для такси, каршеринга и одноместная версия «Доставка» с изолированным грузовым отсеком вместо задних сидений.

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