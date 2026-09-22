Дом на колесах от ГАЗ: «Соболь NN 4х4» превратили в кемпер для бездорожья

Фото: akross-auto.ru

На выставке Comtrans в Казани группа ГАЗ продемонстрировала автодом, созданный на шасси полноприводного микроавтобуса «Соболь NN 4х4». Надстройку в формате кемпера для этой версии изготовила компания «Акросс», являющаяся совместным предприятием ГК «Луидор» и ГК «СТТ».

На сайте компании сообщается, что в оснащение такого автомобиля входят четыре спальных места: два располагаются в салоне, еще два — в штатной палатке, поднимающейся над крышей при помощи механической системы. Помимо этого, предусмотрены кухонный блок с конфорками и раковиной, выдвижной навес и дополнительное отопление.

Фото: akross-auto.ru

На борту также имеются дополнительный отопитель, дополнительный аккумулятор, выдвижная столешница, преобразователь напряжения, полки, шкаф для хранения вещей и прочее оборудование.

Кузов новинки отделан термо- и шумоизолирующими материалами, элементы надстройки выполнены водонепроницаемыми, а напольное покрытие — антистатичным и нескользящим. Полная масса автомобиля составляет 3500 кг, иными словами, конструкция не сильно утяжелена.

Фото: akross-auto.ru

Автодом оснащен стандартным дизельным двигателем объемом 2,5 литра мощностью 149,6 л.с., который работает в паре с механической 6-ступенчатой коробкой передач. Также предусмотрены подключаемый полный привод, блокировка дифференциала заднего моста, внедорожный обвес, силовые пороги, фронтальная защита двигателя и радиатора, а также внедорожная резина.

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