«Атом» появится в каршеринге: когда можно будет арендовать первые электромобили

"Атом" появится в каршеринге осенью. Фото: пресс-служба бренда

Производитель электромобилей «Атом» занимается интеграцией специального программного обеспечения, необходимого для работы машин в каршеринге. Уже этой осенью первые автомобили появятся в сервисах аренды. Об этом «ПРАЙМ» сообщил генеральный директор АО «Кама» Игорь Поваразднюк.

По его словам, компания ведет работу сразу с несколькими операторами каршеринга по интеграции телематического оборудования, требуемого для эксплуатации в этом сегменте. Он добавил, что осенью готовится запуск нескольких пилотных проектов в каршеринге, о которых вскоре будет объявлено.

Поваразднюк напомнил, что «Атом» изначально проектировался с учетом требований для работы в каршеринге и такси. В частности, электромобиль был включен Минпромторгом России в реестр локализованных автомобилей, разрешенных к использованию в такси.

Электромобиль «Атом» выпускается на заводе «Москвич» компанией «Кама». В середине июля 2026 года первые товарные машины были переданы клиентам. Ранее в среду пресс-служба бренда сообщила о запуске массового производства электромобилей на заводе.

В начале июня на ПМЭФ Поваразднюк сообщал, что первые несколько десятков электромобилей «Атом» уже произведены и направляются каршерингам. Он отмечал, что физическим лицам, оформившим предзаказ, машины отправятся летом текущего года, а объём выпуска электромобилей с нескольких авто в день в 2026 году будет кратно расти практически каждый месяц. В среду топ-менеджер рассказал, что объём производства в 2026–2027 годах составит порядка 10 тысяч штук.

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