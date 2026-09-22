У «Соллерс» новый партнер: все подробности

"Соллерс" партнерство с Пензой. Artic_photo / Shutterstock.com / Fotodom.

Компания «Соллерс» заключила соглашение о сотрудничестве с городом Пенза. Документ был подписан 22 сентября в ходе выставки Comtrans-2026, сообщают «Известия».

Соглашение предусматривает передачу городу в тестовую эксплуатацию предсерийного микроавтобуса Sollers SF7.

На церемонии подписания директор по развитию дилерской сети и корпоративных продаж ПАО «Соллерс» Дмитрий Агасаров заявил, что этот автомобиль полностью готов к круглосуточной работе в самых сложных условиях. По его словам, в ближайшее время одному из крупнейших перевозчиков Пензы предоставят эту технику, что позволит проверить ее в режимах реальной повседневной эксплуатации.

Агасаров отметил, что предложения и отзывы пензенского перевозчика будут учтены при запуске серийного производства этого автомобиля.

Презентация предсерийного Sollers SF7 состоялась на Comtrans-2026. Микроавтобус рассчитан на 21 пассажира. Серийное производство на заводе в Алабуге по технологии полного цикла начнётся в IV квартале этого года. Одновременно на конвейере появится и цельнометаллический фургон.

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