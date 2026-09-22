КамАЗ для опасных грузов: представлен технологичный тягач

Новый тягач. Фото: пресс-служба КАМАЗ

На выставке Comtrans-2026 в Казани КамАЗ продемонстрировал тягач КамАЗ-65656 6х4 в комплектации, отвечающей требованиям ДОПОГ — соглашения о международной дорожной перевозке опасных грузов. Об этом сообщается на сайте автопроизводителя.

Эта машина рассчитана на работу в составе тяжелого автопоезда полной массой до 44 тонн, а ее собственная полная масса составляет 28 тонн.

Для соответствия ДОПОГ автомобиль получил проблесковые маячки оранжевого цвета, главный выключатель массы АКБ с защитой IP65, устройство ограничения скорости, систему спутниковой навигации (ЭРА-ГЛОНАСС) с кнопкой экстренного вызова, защиту бортовой электропроводки от перетирания, перегрева и короткого замыкания, а также устройство для снятия статического напряжения (заземляющую цепь).

Двигатель КамАЗ-689 мощностью 390 л.с. работает в паре с 12-ступенчатой роботизированной коробкой передач, а трансмиссия укомплектована встроенным тормозом-замедлителем (ретардером).

Новинка имеет комфортабельную кабину шириной 2,3 метра с низкой крышей и одним спальным местом.

Тягач в сцепке с полуприцепом примет участие в масштабном тест-драйве коммерческих автомобилей на 7-километровом маршруте вблизи территории МВЦ «Казань Экспо».

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