Премиальный кроссовер легендарного бренда: Volkswagen ID. Era 9X продается в РФ

Начали продавать в РФ большой кроссовер Volkswagen ID. Era 9X. Alexander Fedosov / Shutterstock.com / Fotodom.

На российском рынке стартовали продажи трехрядного внедорожника Volkswagen ID. Era 9X. О начале приёма заказов на модель редакции Quto.ru сообщил один из отечественных дилеров.

Автомобиль создавался для китайского рынка на предприятии SAIC-Volkswagen, где он стал флагманом бренда. Габариты паркетника составляют 5207 мм в длину, 1997 мм в ширину и 1810 мм в высоту, колесная база равна 3070 мм, а объем багажника варьируется от 210 до 1014 литров.

Новинка оснащается последовательной гибридной установкой, в состав которой входят 1,5-литровый турбомотор, работающий только для зарядки 65,2-киловаттного аккумулятора, а также пара электродвигателей. Разгон с места до «сотни» занимает 5,6 секунды, а максимальная скорость ограничена отметкой 200 км/ч.

Запас хода достигает 1651 км, из них до 406 км — на электротяге.

Оснащение включает пневмоподвеску с адаптивными амортизаторами и изменяемым в диапазоне 150 мм дорожным просветом, полноуправляемое шасси с подруливающими на угол до 10 градусов задними колёсами, матричные диодные фары, 8,88-дюймовую цифровую приборку, тачскрин медиасистемы диагональю 15,6 дюйма и интегрированный в потолок монитор на 21,4 дюйма для задних пассажиров, акустику с 27 динамиками, трехзонный климат-контроль, доводчики дверей, а также подогрев, вентиляцию и массаж сидений.

Россиянам модель предложена исключительно в полноприводном варианте Ultra стоимостью от 11,2 млн рублей.

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