Щадят кошелек: раскрыты самые доступные в обслуживании машины в РФ

Самые доступные авто в РФ в плане ремонта. fortton / Shutterstock.com / Fotodom.

Три модели Lada оказались наиболее выгодными для владельцев с точки зрения расходов на сервис в течение гарантийного срока. Речь идет о Granta с восьмиклапанным двигателем, Niva Legend, а также Largus в вариантах универсал и фургон. Такие данные изданию «Газета.Ru» предоставил автоэксперт Александр Кулаков.

По оценке специалиста, минимальные затраты на плановое техобслуживание демонстрируют Niva Legend и Granta. Стоимость одной процедуры без учета расходных материалов начинается с 10,8 тыс. рублей для Lada Granta при периодичности раз в 15 тыс. км. Для Lada Niva Legend этот показатель стартует от 9,2 тыс. рублей, но заезжать в сервис требуется каждые 10 тыс. км. Lada Largus обойдется от 13,6 тыс. рублей с интервалом 15 тыс. км.

Чтобы проиллюстрировать цены на детали, Кулаков привел в пример передние тормозные колодки. Рекомендованная розничная стоимость для Niva Legend равна 1,4 тыс. рублей, для Granta — 2,3 тыс. рублей, для Largus — 2,4 тыс. рублей.

Исходя из этих цифр, самым экономным выбором как по техобслуживанию, так и по стоимости запчастей оказывается Lada Niva Legend.

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