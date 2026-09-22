Пикап-трансформер из Китая: Maxus Interstellar X превращается в кемпер

Максус представил интересный пикап. Фото: пресс-служба бренда

Китайский бренд Maxus, входящий в структуру концерна SAIC, анонсировал пикап Interstellar X 2027 модельного года, сообщает «Авто Mail».

Ключевая особенность новинки — грузовая площадка, способная оперативно перевоплощаться: она годится как для транспортировки различных предметов, так и для организации жилого пространства. Пассажирский салон от грузового модуля отделяет электрическая штора, но при необходимости эти две зоны можно совместить.

Цена автомобиля — 185 800 юаней, что эквивалентно приблизительно 2,32 млн рублей по актуальному курсу. Габариты пикапа: 5500 мм в длину, 2005 мм в ширину и 1860 мм в высоту. Расстояние между осями достигает 3300 мм.

Как полагает производитель, трансформируемый отсек пригодится для транспортировки рыболовных снастей и фотографической аппаратуры. Его допускается переделать в спальное место, лаунж-зону либо приспособить под иные цели. По заверению Maxus, подобная конструкция пока не имеет аналогов среди моделей данного сегмента.

Interstellar X оснастили 2,5-литровым турбодизельным двигателем, отдача которого достигает 224 л.с., а пиковый крутящий момент составляет 520 Нм. Мотор сочетается с восьмидиапазонным автоматом, при этом разрешенная масса буксируемого прицепа доходит до 3,5 тонны. Несущая рама способна выдерживать скручивание до 40 000 Нм на градус.

Для модели предусмотрены 18-дюймовые внедорожные покрышки и полноприводная трансмиссия с интеллектуальным управлением, располагающая 12 алгоритмами для различных ландшафтов. Клиренс равен 240 мм. В стандартную комплектацию также включены сиденья из кожи, пара дисплеев на 12,3 дюйма, камеры панорамного обзора, ассистент для езды по бездорожью, автоматические фары и система содействия при спуске.

За отдельную доплату клиентам предложат салонное зеркало с потоковой трансляцией изображения, электрическую регулировку водительского кресла, а также передние сиденья с обдувом и функцией массажа.

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