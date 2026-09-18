Машина-фотоаппарат и туалет под сиденьем: безумные патенты автопроизводителей

Autonews назвал пять безумных технологий, которые запатентовали автобренды. Romanchini / Shutterstock.com / Fotodom.

Портал Autonews.ru отобрал пять нестандартных разработок, недавно запатентованных крупными автомобильными компаниями по всему миру.

Toyota превратит машину в фотокамеру

Японский бренд Toyota зарегистрировал патент на систему, позволяющую использовать транспортное средство в качестве фотоаппарата. Согласно задумке, камеры — наружные и салонные — станут следить за направлением взгляда водителя и вычислять, куда он смотрит. После этого по голосовой команде или нажатию кнопки одна из внешних камер выполнит снимок.

Ожидается, что система справится и с более сложными сценариями: например, автомобилист сможет поручить ей фотографировать «классические» машины, встречающиеся по пути. В Toyota также рассчитывают, что технология позволит сохранять информацию с рекламных щитов или вывесок, если они привлекут внимание водителя.

Сделанные кадры можно будет просмотреть на смартфоне. Еще один вариант предполагает применение нескольких камер для формирования трёхмерного изображения.

Hyundai и Kia научатся понимать жесты

Компания Hyundai, в свою очередь, намерена совместить голосовое управление с распознаванием жестов. Это позволит автомобилю воспринимать не только слова водителя или пассажира, но и их движения.

Система станет применять камеры и датчики для отслеживания жестов и их интерпретации в тех случаях, когда голосовой команды недостаточно.

К примеру, если водитель захочет опустить окно, он сможет показать на него пальцем и сказать «открыть» — после этого система исполнит команду. Кроме того, она определит, от кого именно поступило указание — от водителя или пассажиров.

Seres разработает автомобильный туалет

Китайский производитель электрокаров и гибридов Seres запатентовал туалет для машины, который в сложенном виде скрывается под сиденьем. При необходимости конструкцию можно выдвинуть.

Подобное решение пригодится тем, кто отправляется в дальние поездки или на кемпинг.

Как отмечает CarNewsChina, в салонах с ограниченным пространством — особенно в электромобилях — встраивание туалета без ущерба для комфорта пассажиров представляет собой непростую инженерную задачу.

Модели GM будут менять полосу по взгляду

General Motors исследует систему, которая позволит машине перестраиваться в соседний ряд, ориентируясь на направление взгляда водителя. Салонная камера станет отслеживать движения головы и глаз человека за рулем. Чтобы автомобиль не срабатывал на обычный взгляд в зеркало или по сторонам, система проанализирует последовательность действий. Так, сначала водитель должен посмотреть в сторону зеркала, затем на дорогу и снова в сторону зеркала.

После этого команда передаётся комплексу полуавтономного вождения, а датчики проверяют, действительно ли есть место для перестроения и безопасно ли оно.

Ford научит автомобили уезжать от опасности

Ford запатентовал систему, позволяющую припаркованной машине самостоятельно уйти от столкновения. Автомобиль с помощью камер и датчиков отслеживает объекты вокруг и определяет их траекторию.

Например, если к машине катится тележка из супермаркета или на неё движется другое транспортное средство, система сначала предупредит об опасности фарами или звуковым сигналом. Когда столкновение становится неизбежным, а вокруг достаточно места, автомобиль может самостоятельно переместиться на безопасное расстояние.

Если же удара не избежать, система запишет видео и соберёт данные о происшествии.

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