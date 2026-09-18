РОАД предупредила о рисках: раскрыты замечания к проекту о техдокументации авто

РОАД предложила изменить доступ к технической документации автомобилей. Robert Way / Shutterstock.com / Fotodom.

Ассоциация «Российские автомобильные дилеры» (РОАД) сообщила, что передала в Роспотребнадзор свои замечания к правительственному проекту, регулирующему предоставление производителями технической документации для обслуживания и ремонта машин. Как стало известно 17 сентября, организация в целом поддерживает расширение доступа к подобным сведениям, но настаивает на более строгой дифференциации условий их применения.

По мнению РОАД, нынешняя версия документа не принимает во внимание разницу в квалификации сервисных компаний, уровне их оснащения, а также требования безопасности и защиты интеллектуальной собственности. В ассоциации предупредили, что одинаковый режим доступа к технической информации для всех игроков рынка способен породить угрозы как для потребителей, так и для официальных дилеров. Последние вкладывают средства в специальное оборудование, подготовку персонала и соблюдение требований производителей, а также несут предусмотренную законом ответственность перед клиентом.

Президент РОАД Алексей Подщеколдин заявил, что в гарантийный период обслуживание и ремонт, затрагивающие гарантийные обязательства, должны выполняться официальными дилерами либо организацией, уполномоченной изготовителем. Недопустима ситуация, при которой ремонт производит сторонняя структура, а ответственность за его последствия в итоге ложится на дилера, не контролировавшего качество этих работ, подчеркнул он.

Ассоциация предложила ввести систему категорий участников рынка с разными уровнями доступа к технической информации. Предполагается, что критерии допуска должны учитывать квалификацию персонала, техническую базу, характер выполняемых работ и степень ответственности организации. Кроме того, РОАД выступила за создание аккредитационного механизма для сервисных предприятий, подтверждающего наличие оборудования и квалифицированных специалистов. Отдельное регулирование, по мнению ассоциации, необходимо для работ с системами активной безопасности, электроникой и высоковольтными компонентами электромобилей.

Также среди предложений — предоставлять доступ к специализированному программному обеспечению, включая диагностические и калибровочные системы, через защищенные информационные системы и только тем организациям, которые располагают квалифицированными специалистами. РОАД предложила закрепить ответственность получателей технической информации за ее использование, в том числе за случаи вмешательства в ПО и нарушения требований безопасности.

Наконец, ассоциация настояла на проработке правил на случай отсутствия иностранных производителей на российском рынке и на определении сроков доступности технической документации после завершения жизненного цикла модели.

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