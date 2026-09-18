Гибрид с лидаром и роботом EVA: Geely вывела Preface Plus на рынок

Geely начала продажи гибридного Preface Plus. Tricky_Shark / Shutterstock.com / Fotodom.

Китайский автопроизводитель Geely запустил продажи гибридного седана Preface Plus. С учетом скидок цена модели стартует от 115 700 юаней, что эквивалентно примерно 1,46 млн рублей по актуальному курсу, передает Авто Mail.

Силовая установка новинки сочетает 1,5-литровый турбированный бензиновый мотор на 163 лошадиные силы и электродвигатель мощностью 238 лошадиных сил. Гибридная система Geely самостоятельно перераспределяет нагрузку между ДВС и электрической частью, ориентируясь на предполагаемый режим эксплуатации. Это дает возможность сократить потребление топлива и электроэнергии.

В городских условиях Preface Plus может двигаться преимущественно на электротяге. Максимальная скорость при работе только электромотора достигает 66 км/ч, поэтому бензиновый агрегат во время городских поездок почти не задействуется.

Кузов седана выполнен с использованием высокопрочной стали, а заявленная жесткость на кручение составляет 29 000 Нм/град. Автомобиль оснащен подвеской с регулируемым демпфированием: характеристики амортизаторов способны меняться прямо во время движения. Длина машины — 4956 мм, ширина — 1915 мм, высота — 1505 мм, колёсная база — 2845 мм.

В состав комплекса автоматизированного управления входят лидар, три радара миллиметрового диапазона и 11 камер высокого разрешения. Электроника умеет самостоятельно менять полосу, проезжать перекрёстки, парковать автомобиль и выполнять другие маневры без участия водителя.

Для пассажиров предусмотрены проекционный дисплей диагональю 16,6 дюйма и центральный сенсорный экран размером 15,6 дюйма. Кроме того, в оснащение входит интеллектуальный робот EVA, предназначенный для общения с водителем и пассажирами.

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