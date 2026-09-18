Раскрыт вероятный сценарий возвращения глобальных брендов в Россию

Стоит ли ждать скорого возвращения глобальных автобрендов в Россию. sharfsinn / Shutterstock.com / Fotodom.

В последние годы дискуссия о возможном возвращении на российский рынок автопроизводителей из Европы, Азии и Америки прошла через несколько стадий. Поначалу аналитики рассуждали о том, вернутся ли бренды, поспешно ушедшие из России, и как на это отреагируют владельцы их машин.

Затем фокус сместился на реальные сроки возвращения и потенциальное противодействие со стороны китайских компаний, занявших российский рынок.

Сегодня речь идет о том, в какой очередности страна будет принимать бренды, ожидающие своего часа.

Один из наиболее обоснованных вариантов предполагает, что первыми придут корейские компании — Hyundai и Kia, активно возводящие заводы в Казахстане. Два автопредприятия на страну с небольшим рынком новых машин выглядят избыточно. Вторую позицию в очереди занимают японские марки, к примеру Toyota. Продажи этого бренда сейчас находятся на высоком уровне.

Европейские компании, по мнению специалистов «Автовзгляда», менее расположены к приходу в Россию. Наиболее вероятно возвращение BMW, которая юридически страну не покидала. Не исключен и возврат французских Peugeot и Citroen, сохранивших калужский завод. Однако шансы Mercedes-Benz, Renault и Volkswagen невелики.

Альтернативный сценарий допускает, что первым в Россию вернется Volkswagen, которому угрожает реструктуризация. BMW также может воспользоваться моментом и опередить своего конкурента — Mercedes-Benz.

Несмотря на привлекательность подобных сценариев, маловероятно, что они осуществятся в ближайшее время.

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