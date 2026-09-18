Угроза безопасности: BYD отзывает более 183 тысяч машин

BYD отзывает свыше 183 200 машин. Фото: сайт Deepal Automobile Technology Co

Компания BYD Co. заявила об отзыве более 183 200 автомобилей на территории Китая. Причиной стали риски, связанные с безопасностью педали тормоза, сообщило национальное управление по регулированию рынка.

Большую часть отозванных машин составили электрические и гибридные внедорожники серии Tang, а также порядка 40 300 седанов Qin, уточнило правительственное агентство в пятницу. В уведомлении указано, что материал, из которого изготовлены накладки ножных педалей, имеет отклонения от нормы и может разрушиться после продолжительной эксплуатации или в экстремальных условиях.

Эта мера привлекает к BYD повышенное внимание, поскольку китайские регуляторы усиливают контроль за безопасностью автомобилей. Власти выразили опасения, что жесткая конкуренция в отрасли и ускоренные циклы разработки способны подтолкнуть автопроизводителей жертвовать качеством ради скорейшего вывода новых моделей на рынок.

С владельцами свяжутся, чтобы они доставили свои автомобили авторизованным механикам и дилерам для бесплатной замены компонентов.

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