Раскрыты самые невостребованные и неудачные опции современных машин

Невостребованные функции в авто. emithamkaramuk / Shutterstock.com / Fotodom.

Эксперт Юрий Блинов поделился мнением о том, какие современные решения в ближайшее время могут пропасть из оснащения машин или превратиться в редкость. По его словам, часть из них не вызвала интереса у автомобилистов и не подтвердила свою эффективность на практике.

В беседе с «Газетой.Ru» эксперт отнес к числу таких решений утопленные электронные дверные ручки. Они дают преимущество в аэродинамике, однако одновременно усложняют конструкцию транспортного средства и затрудняют аварийное открывание дверей.

Не прижились, по оценке Блинова, и сенсорные либо емкостные кнопки, которые ставят вместо физических органов управления. В качестве примера эксперт привел Volkswagen, вернувший на руль обычные кнопки после жалоб клиентов.

В список невостребованных технологий попало и управление жестами. Как рассказал эксперт, концерн BMW предлагал эту функцию почти десять лет, но владельцы практически ею не пользовались. После внедрения мультимедийной и управляющей системы iDrive X компания отказалась от подобного способа управления.

Штурвал вместо привычного руля автокомпания Tesla в 2021 году сделала стандартным оборудованием электрокаров Model S и Model X. Позднее круглый руль вернулся, поскольку, по словам Блинова, спортивный штурвал оказался неудобен при парковке, когда водителю приходится перехватывать руль. Теперь штурвал предлагается как платная опция.

Теряет смысл и подписка на функции, уже установленные в автомобиле. Первым такой формат опробовал концерн BMW, предложив клиентам по подписке подогрев сидений. Впоследствии от этой схемы отказались из-за низкого спроса.

Среди других теряющих актуальность тенденций Блинов упомянул гонку за количеством и размером экранов в салоне. В эту же категорию он включил отдельные решения, в том числе систему «Ночного видения» в камерах.

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