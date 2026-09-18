64 пресса и 2000 штампов: УАЗ развернул новое производство деталей

На УАЗе появился новый участок мелкой штамповки деталей для автомобилей УАЗ. Kosmogenez / Shutterstock.com / Fotodom.

В механосборочном производстве Ульяновского автозавода появился новый участок мелкой штамповки деталей для машин УАЗ. Всю производственную цепочку — от пресса до склада — разместили на площади 3500 квадратных метров, сообщается в Telegram-канале «УАЗ Сегодня».

Как уточнили на предприятии, на новом участке смонтированы 64 пресса с усилием от 25 до 100 тонн-сил. Оборудование установили на прочном фундаменте, рассчитанном на серьезные нагрузки.

Для точной обработки деталей предусмотрены 18 станков для нарезания резьбы. Помимо этого, на площадке размещены галтовка и дробеметная установка.

В организации участка приняли участие несколько подразделений. Специалисты рассчитали нагрузки, выстроили логистику, смонтировали новую энергосистему и капитально отремонтировали помещения. При выполнении работ также учитывался комфорт сотрудников, утверждают на УАЗе.

Следующим этапом станут благоустройство и монтаж нового пола в зоне хранения оснастки, где размещены 2000 штампов.

Ранее служба главного инженера Ульяновского автозавода модернизировала энергоснабжение участка сварки пикапов Sollers в лонжеронном корпусе. Следующим этапом работ станет установка еще одной трансформаторной подстанции.

Кроме того, на УАЗе запустили в эксплуатацию новое прессовое производство, где начали выпускать кузовные детали из отечественной оцинкованной стали для пикапов Sollers. Эти компоненты уже применяются для моделей ST6, ST8 и ST9, а в дальнейшем их будут использовать и при сборке нового рамного внедорожника Sollers S9.

До этого на Заволжском филиале УАЗ началось серийное производство мелких штампованных деталей кузова для автомобилей марки. На площадке ввели в эксплуатацию универсальные прессы и оборудование для автоматной штамповки.

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