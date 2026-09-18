Разорвать замкнутый круг: сенатор требует скидку на электрокары РФ

Сенатор Гибатдинов предложил отменить утильсбор для электромобилей. Фото: сайт Deepal Automobile Technology Co

Сенатор Айрат Гибатдинов выступил с инициативой отменить утилизационный сбор для электромобилей и уменьшить НДС на машины с электродвигателями, выпущенные в России, до 10%. Об этом он заявил ТАСС.

Утильсбор на электрокары и гибриды в России начисляется с учётом мощности электрического мотора.

По словам Гибатдинова, вместе с коллегами-депутатами он предлагает не только отменить утильсбор для электромобилей, но и понизить НДС на произведенные в России электрокары до 10%. Это даст возможность сократить конечную стоимость машин и одновременно послужит дополнительным стимулом для развития отечественного производства.

Сенатор подчеркнул, что автомобиль не должен быть роскошью, тем более если речь идет об экологичном транспорте. По его словам, сегодня российские предприятия начинают наращивать выпуск электромобилей, растёт и уровень локализации — это хороший сигнал, однако параллельно нужно создавать условия, при которых такие машины станут доступны людям.

Гибатдинов отметил, что сейчас складывается замкнутый круг: граждане не приобретают электромобили из-за высокой цены и нехватки зарядной инфраструктуры, а бизнес не торопится вкладываться в её развитие, поскольку спрос остается ограниченным. Отмена утильсбора, по его мнению, поможет этот круг разорвать.

Также сенатор указал на важность поддержки российских заводов, которые только формируют рынок отечественных электромобилей. Чем доступнее будет российская машина для покупателя, тем быстрее станут расти спрос, производство, выпуск комплектующих и сеть зарядных станций, уточнил Гибатдинов.

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