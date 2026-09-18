Volga приходит: с каких машин россияне пересаживаются на возрожденную легенду

Стало известно, с каких машин россияне пересаживаются на автомобили Volga. Фото: пресс-служба бренда

«Российская газета» выяснила, владельцы каких автомобилей чаще всего пересаживаются на машины Volga.

Как отметил Николай Иванов, директор департамента продаж новых автомобилей ГК «Рольф», на Volga переходят преимущественно с массовых иномарок.

По его словам, с ощутимым отрывом лидирует Mitsubishi — на эту марку приходится каждая пятая машина, которую владельцы сдают в зачёт при покупке Volga. Вторую строчку занимает Skoda, далее следуют Mazda, Geely и Kia, на одном уровне с ними держится Nissan. Таким образом, почти половину обменного потока формируют японские бренды.

Иванов добавил, что при переходе владелец остаётся в привычном для себя классе, поскольку модельный ряд бренда охватывает и седан, и кроссовер.

В пресс-службе Volga, в свою очередь, сообщили, что на автомобили новой марки в основном пересаживаются с европейских и японских брендов, как правило, сохраняя тот же сегмент по габаритам.

В компании также рассказали, что внутренние исследования показали: главным драйвером при покупке выступает высокий уровень адаптации машин к дорогам и климату. Многие клиенты отмечают солидный дорожный просвет, зимний «пакет», а также систему полного привода.

Производство автомобилей Volga в Нижнем Новгороде перешло на полный цикл. Официальные продажи моделей Volga C50, K40 и K50 стартовали 19 июня. Цены на эти машины начинаются соответственно с 2 899 000 рублей, 2 749 000 рублей и 4 199 000 рублей.

Ранее сайт KP.RU писал о разговорах про запрет авто с правым рулем, об обновленном Haval Jolion, о падении продаж подержанных авто.