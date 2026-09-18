Дилеры привезли новые Honda Civic: сколько они стоят

Хонда Сивик снова продается в РФ. Alf Ribeiro / Shutterstock.com / Fotodom.

Частные фирмы и крупные дилерские центры начали поставки в Россию седана Honda Civic 11-го поколения. Как выяснила «Российская газета», автомобили предлагаются как из наличия, так и под заказ.

Цены стартуют с отметки 2 290 000 рублей. Именно столько за японский седан из ближайших поставок просит компания из Ногинска. За эту сумму покупатель получает машину белого цвета в версии Fun с навигацией, сенсорной мультимедиа, климат-контролем, тканевым салоном и линзованной оптикой.

В Краснодаре за автомобиль в той же комплектации, но из наличия запрашивают 2 650 000 рублей, а самую высокую цену за растаможенный седан хочет московский дилерский центр — 2 950 000 рублей.

Технически все машины идентичны: они были выпущены для китайского рынка и оснащены безальтернативной связкой двигателя и коробки передач — 1,5-литровым турбомотором на 129 лошадиных сил и вариатором. Небольшая мощность позволяет без проблем ввозить Honda по льготным ставкам утильсбора.

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