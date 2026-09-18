Живучий кроссовер: RAV4 массово продают в РФ

Рав 4 массово продают в РФ. Stoqliq / Shutterstock.com / Fotodom.

В Россию активно ввозят новые Toyota. Одной из самых массовых и востребованных моделей остается кроссовер RAV4 — в кузове шестого поколения его продают в разных регионах страны как из наличия, так и под заказ, выяснили «Автоновости дня».

К примеру, за 3 850 000 рублей новый Toyota RAV4 2025 года выпуска из наличия предлагают в Москве. Автомобиль представлен в комплектации Luxury, куда входят адаптивный круиз-контроль, панорамная крыша с люком, электропривод регулировки боковых зеркал, система кругового обзора, цифровая приборная панель, кожаный мульти-руль, мультимедиа с сенсорным планшетом диагональю 15,6 дюйма, кожаная отделка салона и многое другое.

За 3 900 000 рублей аналогичный кроссовер можно приобрести как минимум в Казани, Красноярске, Челябинске, Чебоксарах, Кемерово, Смоленске, Воронеже и Ростове-на-Дону.

Еще на 50 тысяч рублей дороже новый RAV4 с китайского рынка продают в Новокузнецке, Новосибирске, Набережных Челнах, Кирове, Оренбурге, Уфе, Нижнем Новгороде и ряде других городов России.

Всего в продаже насчитывается около тысячи автомобилей, включая доступные под заказ. У крупных мультибрендовых и официальных дилеров в Москве эти кроссоверы без учета скидок стоят от 4 200 000 до 4 490 000 рублей, а объем предложения у них, судя по объявлениям, составляет несколько сотен машин. Многие уже в наличии, но некоторые обозначены статусом «В пути».

Что касается технической части, то в подавляющем большинстве случаев в Россию привозят бензиновую версию модели с хорошо знакомым россиянам 2,0-литровым атмосферным двигателем серии M20D мощностью 171 л. с., работающим в паре с безальтернативным вариатором К120.

Привод практически у всех RAV4 — полный. Производство китайской версии Toyota RAV4 ведется на совместном предприятии FAW-Toyota в Чэнду. Перелицованный кроссовер под названием Wildlander выпускается на СП GAC-Toyota в Гуанчжоу.

Toyota RAV4 попала в рейтинг самых «живучих» кроссоверов и внедорожников от iSeeCars — машин, которые с наибольшей вероятностью смогут достичь пробега в 400 тысяч километров без серьезных проблем. Для RAV4 эта вероятность составила 7,9%, что почти вдвое выше среднего показателя по сегменту SUV.

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